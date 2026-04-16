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Maisons Piscine à vendre en Municipality of Troizinia Methana, Grèce

Municipal Unit of Troizinia
44
12 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 5
Surface 350 m²
A vendre Villa de 3 étages de 350 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose de 3 chambres, sal…
$1,83M
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Surface 250 m²
À vendre Maison de 2 étages de 250 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'un…
$2,48M
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Villa 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Surface 210 m²
A vendre Villa de 3 étages de 210 mètres carrés à Attica. Semi-sous-sol se compose d'une cha…
$1,56M
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CoexCoex
Villa 9 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Villa 9 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 9
Surface 770 m²
A vendre Villa de 5 étages de 770 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose de 2 chambres, 2 s…
$5,21M
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Villa 3 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 3
Surface 436 m²
A vendre Villa de 3 étages de 436 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de salo…
$613,968
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Chalet 5 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 5
Surface 217 m²
À vendre Maison de 3 étages de 217 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2…
$1,36M
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Nils OttNils Ott
Villa 5 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 5
Surface 510 m²
A vendre Villa de 2 étages de 510 m2 à Attica. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambres, sal…
$4,13M
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Villa 3 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 3
Surface 255 m²
A vendre Villa de 3 étages de 255 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de salo…
$944,567
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Villa 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Surface 293 m²
A vendre en construction Villa de 2 étages de 293 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose …
$1,42M
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Villa 6 chambres dans Galatas, Grèce
Villa 6 chambres
Galatas, Grèce
Chambres 6
Surface 450 m²
A vendre Villa de 3 étages de 450 mètres carrés à Péloponnèse Est - Ermionida. Rez-de-chauss…
$3,07M
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Chalet 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Surface 280 m²
A vendre en construction Maison de 2 étages de 280 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose…
$1,65M
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Villa 4 chambres dans Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Troizinia Methana, Grèce
Chambres 4
Surface 250 m²
A vendre Villa de 3 étages de 250 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'une chambre, s…
$1,30M
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Types de propriétés en Municipality of Troizinia Methana

villas
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Troizinia Methana, Grèce

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