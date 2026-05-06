Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Piraeus
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Municipality of Piraeus, Grèce

;
Le Pirée
29
1 propriété total trouvé
Maison 6 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison 6 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
A vendre est une maison individuelle de trois niveaux de 415.70 m2 à Profitis Ilias, Pirée. …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Municipality of Piraeus

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Piraeus, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller