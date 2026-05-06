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Vue sur la mer Maisons à vendre en Municipality of Piraeus, Grèce

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Le Pirée
29
6 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 3
Surface 120 m²
À vendre Maison de 4 étages de 120 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de 2 …
$590,354
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 3
Surface 123 m²
A vendre maisonnette de 123 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 3 niveaux. Rez-de-chau…
$401,441
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Maison 6 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison 6 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
A vendre est une maison individuelle de trois niveaux de 415.70 m2 à Profitis Ilias, Pirée. …
Prix ​​sur demande
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AdriastarAdriastar
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 3
Surface 141 m²
A vendre maisonnette de 141 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 3 niveaux. 5ème étage …
$613,968
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 3
Surface 100 m²
A vendre en construction maisonnette de 100 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$419,152
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Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 5
Surface 165 m²
A vendre maisonnette de 165 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 3 niveaux. 4ème étage …
$755,654
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Melrose VillasMelrose Villas

Types de propriétés en Municipality of Piraeus

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Piraeus, Grèce

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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