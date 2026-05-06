Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Piraeus
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Municipality of Piraeus, Grèce

;
Le Pirée
29
3 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 3
Surface 141 m²
A vendre maisonnette de 141 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 3 niveaux. 5ème étage …
$613,968
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 3
Surface 100 m²
A vendre maisonnette de 100 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 3ème étage …
$312,888
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet dans Municipality of Piraeus, Grèce
Chalet
Municipality of Piraeus, Grèce
Surface 200 m²
Le bâtiment est de 200 m2 sur un terrain de 120 m2, à proximité du port du Pirée Convient po…
$519,512
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Alanya HomeAlanya Home
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Municipality of Piraeus

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Piraeus, Grèce

avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller