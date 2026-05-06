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Maisons à vendre en Le Pirée, Grèce

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17
29 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 162 m²
Sol 2/3
Maison de ville à vendre d'une superficie de 162 mètres carrés à Athènes. La maison de ville…
$329,695
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Chalet 3 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 3
Surface 120 m²
À vendre Maison de 4 étages de 120 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de 2 …
$590,354
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 123 m²
Nombre d'étages 2
A vendre maison de ville de 123 m2 à Athènes. La maison de ville est située sur 3 niveaux. L…
$393,320
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AdriastarAdriastar
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 100 m²
Sol 6/7
A vendre maison de ville de 100 m2 à Athènes en construction. La maison de ville est située …
$410,673
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
Sol 6/7
A vendre maison de ville de 131 m2 à Athènes en construction. La maison de ville est située …
$618,901
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Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 77 m²
Sol -1
Maison de ville à vendre d'une superficie de 77 mètres carrés à Athènes. La maison de ville …
$358,616
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GrekodomGrekodom
Chalet 3 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 3
Surface 157 m²
À vendre Maison de 2 étages de 157 mètres carrés à Athènes. 1er étage se compose d'une chamb…
$377,827
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 3
Surface 131 m²
A vendre en construction maisonnette de 131 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$631,679
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 3
Surface 123 m²
A vendre maisonnette de 123 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 3 niveaux. Rez-de-chau…
$401,441
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Maison 6 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison 6 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
A vendre est une maison individuelle de trois niveaux de 415.70 m2 à Profitis Ilias, Pirée. …
Prix ​​sur demande
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 3
Surface 141 m²
A vendre maisonnette de 141 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 3 niveaux. 5ème étage …
$613,968
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Maison de ville 2 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 2
Surface 77 m²
A vendre maisonnette de 77 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. Semi-sous-so…
$366,020
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Villa 1 chambre dans Municipality of Piraeus, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 200 m²
Sol 1/1
Bâtiment 200 m2 sur un terrain de 120 m2, près du port du PiréeConvient pour une utilisation…
$515,878
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 3
Surface 104 m²
Vente maisonnette de 104 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 3ème étage se …
$289,274
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 141 m²
Sol 5/5
Maison de ville à vendre d'une superficie de 141 mètres carrés à Athènes. La maison de ville…
$609,674
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 3
Surface 100 m²
A vendre maisonnette de 100 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 niveaux. 3ème étage …
$312,888
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Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 3
Surface 100 m²
A vendre en construction maisonnette de 100 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 2 nive…
$419,152
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Villa 3 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Gîte de 4 étages d'une superficie de 120 mètres carrés à Athènes. Le premier étage …
$586,425
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Villa 2 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 68 mètres carrés à Athènes. Le gîte se com…
$248,717
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Chalet dans Municipality of Piraeus, Grèce
Chalet
Municipality of Piraeus, Grèce
Surface 75 m²
A vendre en construction Maison d'un étage de 75 mètres carrés à Athènes. Les propriétaires …
$306,984
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Villa 1 chambre dans Municipality of Piraeus, Grèce
Villa 1 chambre
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Sol 1/1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 75 mètres carrés à Athènes en construction…
$304,837
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Chalet dans Municipality of Piraeus, Grèce
Chalet
Municipality of Piraeus, Grèce
Surface 200 m²
Le bâtiment est de 200 m2 sur un terrain de 120 m2, à proximité du port du Pirée Convient po…
$519,512
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Chalet 2 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 2
Surface 68 m²
À vendre Maison d'un étage de 68 mètres carrés à Athènes. La maison se compose de 2 chambres…
$253,852
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Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 5
Surface 165 m²
A vendre maisonnette de 165 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a 3 niveaux. 4ème étage …
$755,654
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Maison de ville 5 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 165 m²
Sol 4/6
Maison de ville à vendre d'une superficie de 165 mètres carrés à Athènes. La maison de ville…
$740,368
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Duplex 3 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Duplex 3 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 112 m²
Nombre d'étages 2
Duplex exquis sur le marché ! Entièrement rénovée avec entrées privées, cette propriété est…
Prix ​​sur demande
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Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 73 m²
Sol 1
Piraeus, Mesonet Sale, 73.29 sq.m., The status of an object: in the process of constru…
$310,272
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Maison 1 chambre dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison 1 chambre
Municipality of Piraeus, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Surface 73 m²
$275,984
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Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Piraeus, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Piraeus, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Sol 5/2
Pirée,Vente de maisonnette, 69.53 m2,Statut de l'objet: en construction,étage: 5,2 Niveau(s)…
$348,375
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Caractéristiques des propriétés en Le Pirée, Grèce

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
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