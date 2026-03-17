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Maisons à vendre en Argos-Mycènes, Grèce

Municipal Unit of Lerna
6
Municipal Unit of Argos
3
9 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Argos-Mycènes, Grèce
Maison 3 chambres
Argos-Mycènes, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 114 m²
Nombre d'étages 3
Une maison de vacances unique avec piscine privée et jardin à distance de marche de la mer …
$571,521
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Manoir 6 chambres dans Argos-Mycènes, Grèce
Manoir 6 chambres
Argos-Mycènes, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
- Maison individuelle historique à deux étages de 188 m² accompagnée de deux magasins au rez…
$179,789
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Agence
Sideris Real Estate
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 1 chambre dans Argos-Mycènes, Grèce
Villa 1 chambre
Argos-Mycènes, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 400 m²
Sol 1/1
$937,960
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AuraAura
Villa 7 chambres dans Argos-Mycènes, Grèce
Villa 7 chambres
Argos-Mycènes, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 240 mètres carrés à Péloponnèse Est. Rez de chaussée se compos…
$1,55M
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Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet dans Argos-Mycènes, Grèce
Chalet
Argos-Mycènes, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 400 m²
À vendre Maison d'un étage de 400 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale. Une vue magni…
$859,175
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Agence
Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 3 chambres dans Argos-Mycènes, Grèce
Villa 3 chambres
Argos-Mycènes, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Nombre d'étages 2
For sale 2-storey cottage with an area of ​​98 sq.m. in the Eastern Peloponnese. The first f…
$281,388
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Melrose VillasMelrose Villas
Chalet 3 chambres dans Argos-Mycènes, Grèce
Chalet 3 chambres
Argos-Mycènes, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Nombre d'étages 2
À vendre Maison de deux étages de 98 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale. Rez-de-cha…
$277,101
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Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 7 chambres dans Argos-Mycènes, Grèce
Villa 7 chambres
Argos-Mycènes, Grèce
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 240 m2 dans la Péloponnèse orientale. Le premier étage se comp…
$1,56M
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Maison de ville 2 chambres dans Argos-Mycènes, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Argos-Mycènes, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Nombre d'étages 2
For sale maisonette of 80 sq.meters in Eastern Peloponnese. The maisonette has 2 levels. G…
$167,415
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Agence
Grekodom Development
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Types de propriétés en Argos-Mycènes

villas

Caractéristiques des propriétés en Argos-Mycènes, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
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