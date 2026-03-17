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Mountain View Maisons à vendre en Argos-Mycènes, Grèce

Municipal Unit of Lerna
6
Municipal Unit of Argos
3
3 propriétés total trouvé
Villa 7 chambres dans Argos-Mycènes, Grèce
Villa 7 chambres
Argos-Mycènes, Grèce
Nombre de pièces 9
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 240 mètres carrés à Péloponnèse Est. Rez de chaussée se compos…
$1,55M
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Grekodom Development
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Chalet dans Argos-Mycènes, Grèce
Chalet
Argos-Mycènes, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 400 m²
À vendre Maison d'un étage de 400 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale. Une vue magni…
$859,175
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Grekodom Development
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Maison de ville 2 chambres dans Argos-Mycènes, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Argos-Mycènes, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Nombre d'étages 2
For sale maisonette of 80 sq.meters in Eastern Peloponnese. The maisonette has 2 levels. G…
$167,415
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avec Vue sur la mer
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