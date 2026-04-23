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Maisons à vendre en Municipal Unit of Lerna, Grèce

6 propriétés total trouvé
Villa 1 chambre dans Argos-Mycènes, Grèce
Villa 1 chambre
Argos-Mycènes, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 400 m²
Sol 1/1
A vendre Gîte de 1 étage d'une superficie de 400 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale…
$874,291
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Maison 3 chambres dans Argos-Mycènes, Grèce
Maison 3 chambres
Argos-Mycènes, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 114 m²
Nombre d'étages 3
A unique vacation home with a private pool & Garden walking distance from the sea Within a…
$571,521
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 3 chambres dans Argos-Mycènes, Grèce
Villa 3 chambres
Argos-Mycènes, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Gîte de 2 étages d'une superficie de 98 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale…
$281,388
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Alanya HomeAlanya Home
Chalet dans Myli, Grèce
Chalet
Myli, Grèce
Surface 400 m²
À vendre Maison d'un étage de 400 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale. Une vue magni…
$885,531
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Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 2 chambres dans Myli, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Myli, Grèce
Chambres 2
Surface 80 m²
A vendre maisonnette de 80 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 2 niveau…
$171,203
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Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 3 chambres dans Myli, Grèce
Chalet 3 chambres
Myli, Grèce
Chambres 3
Surface 98 m²
À vendre Maison de deux étages de 98 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale. Rez-de-cha…
$283,370
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Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Melrose VillasMelrose Villas

Caractéristiques des propriétés en Municipal Unit of Lerna, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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