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Maisons avec terrasse à vendre en Municipality of Aegina, Grèce

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2 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Kontos, Grèce
Maison 5 chambres
Kontos, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Maison individuelle de 337 m2 à vendre à Aegina dans la région de Mesagrou.La propriété disp…
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Maison 3 chambres dans Égine, Grèce
Maison 3 chambres
Égine, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 357 m²
A vendre est une villa en pierre de haute qualité de 370 m2 à Aegina dans la région de Kypse…
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Aegina, Grèce

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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