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Maisons à vendre en Municipality of Aegina, Grèce

villas
7
chalets
3
maisons de ville
4
17 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Municipality of Aegina, Grèce
Maison 3 chambres
Municipality of Aegina, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 160 m²
Nombre d'étages 2
Vivez le mélange parfait de tranquillité et de commodité dans cette magnifique maison indivi…
$804,436
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 5 chambres dans Égine, Grèce
Villa 5 chambres
Égine, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 215 m²
Nombre d'étages 2
$809,777
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Chalet 5 chambres dans Égine, Grèce
Chalet 5 chambres
Égine, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 215 m²
Nombre d'étages 2
À vendre Maison de 3 étages de 215 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2…
$806,627
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Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
AuraAura
Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Aegina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Aegina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
Sol 1/1
A vendre maison de ville de 130 m2 en Attique. La maison de ville est située sur 0 niveaux. …
$293,112
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Villa 4 chambres dans Vathy, Grèce
Villa 4 chambres
Vathy, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Nombre d'étages 4
$586,225
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Villa 5 chambres dans Égine, Grèce
Villa 5 chambres
Égine, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 270 m²
Sol -1/3
For sale 3-storey villa of 270 sq.meters in Attica. Semi-basement consists of 3 bedrooms, 2 …
$1,73M
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Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Melrose VillasMelrose Villas
Villa 5 chambres dans Égine, Grèce
Villa 5 chambres
Égine, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 270 m²
Sol -1/3
$1,76M
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Maison de ville 1 chambre dans Municipality of Aegina, Grèce
Maison de ville 1 chambre
Municipality of Aegina, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 130 m²
For sale maisonette of 130 sq.meters in Attica. The maisonette has one level. The owners…
$288,647
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Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 chambre dans Agia Marina, Grèce
Villa 1 chambre
Agia Marina, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 600 m²
Sol 1/1
$2,10M
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Villa 2 chambres dans Kontos, Grèce
Villa 2 chambres
Kontos, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Nombre d'étages 2
For sale 2-storey cottage with an area of ​​110 sq.m. in Attica. The first floor consists of…
$310,699
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Chalet 4 chambres dans Vathy, Grèce
Chalet 4 chambres
Vathy, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Nombre d'étages 4
For sale 4-storey house of 320 sq.meters in Attica. Ground floor consists of living room, …
$577,294
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Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 chambre dans Agia Marina, Grèce
Villa 1 chambre
Agia Marina, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 600 m²
For sale villa of 600 sq.meters in Attica. A view of the city, the sea, the mountain opens…
$2,07M
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Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 3 chambres dans Égine, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Égine, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
Vente maison de ville de 120 m2 en Attique. La maison de ville est située sur 2 niveaux. Le …
$644,847
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Chalet 2 chambres dans Kontos, Grèce
Chalet 2 chambres
Kontos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Nombre d'étages 2
For sale 2-storey house of 110 sq.meters in Attica. Ground floor consists of 2 bedrooms, 2…
$305,966
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Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 3 chambres dans Égine, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Égine, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
For sale maisonette of 120 sq.meters in Attica. The maisonette has 2 levels. Ground floor …
$635,023
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Grekodom Development
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Maison 3 chambres dans Vathy, Grèce
Maison 3 chambres
Vathy, Grèce
Nombre de pièces 3
Surface 270 m²
Excellent detached house at a unique price. Great opportunity! 3 levels with a lot of work a…
$334,960
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Maison 7 chambres dans Vathy, Grèce
Maison 7 chambres
Vathy, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
Detached house 350 sq.m. on a 527 sq.m. plot in Greece, Aegina, subarea Agioi is on sale. …
$449,925
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Aegina, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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