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Vue sur la mer Maisons à vendre en Municipality of Aegina, Grèce

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chalets
3
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5 propriétés total trouvé
Chalet 5 chambres dans Égine, Grèce
Chalet 5 chambres
Égine, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 215 m²
Nombre d'étages 2
À vendre Maison de 3 étages de 215 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2…
$806,627
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Villa 5 chambres dans Égine, Grèce
Villa 5 chambres
Égine, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 270 m²
Sol -1/3
For sale 3-storey villa of 270 sq.meters in Attica. Semi-basement consists of 3 bedrooms, 2 …
$1,73M
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Chalet 4 chambres dans Vathy, Grèce
Chalet 4 chambres
Vathy, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 320 m²
Nombre d'étages 4
For sale 4-storey house of 320 sq.meters in Attica. Ground floor consists of living room, …
$577,294
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AuraAura
Villa 1 chambre dans Agia Marina, Grèce
Villa 1 chambre
Agia Marina, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 600 m²
For sale villa of 600 sq.meters in Attica. A view of the city, the sea, the mountain opens…
$2,07M
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Maison de ville 3 chambres dans Égine, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Égine, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 120 m²
Nombre d'étages 2
For sale maisonette of 120 sq.meters in Attica. The maisonette has 2 levels. Ground floor …
$635,023
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Aegina, Grèce

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