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Maisons avec jardin à vendre en Municipality of Aegina, Grèce

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1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Vathy, Grèce
Maison 3 chambres
Vathy, Grèce
Nombre de pièces 3
Surface 270 m²
Excellent detached house at a unique price. Great opportunity! 3 levels with a lot of work a…
$334,960
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Caractéristiques des propriétés en Municipality of Aegina, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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