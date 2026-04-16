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Vue sur la mer Studios à vendre en Macédoine-Thrace, Grèce

Thermi
3
Kassandra Municipality
4
Municipality of Nea Propontida
8
Thermaikos Municipality
4
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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Neoi Epivates, Grèce
Studio 1 chambre
Neoi Epivates, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Sol 1
À vendre : studio neuf de 43 m² situé au premier étage à Peraia, à seulement 80 mètres de la…
$174,270
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Caractéristiques des propriétés en Macédoine-Thrace, Grèce

avec Jardin
avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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