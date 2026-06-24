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Studios à vendre en Municipality of Thessaloniki, Grèce

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Thessalonique
12
Thessaloniki Municipal Unit
13
13 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 2
Acheter un studio de 30 m2 dans le centre de Thessalonique - propriété d'investissement dans…
$147,519
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Studio 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Cherchez-vous une propriété liquide pour la location ou la vie à un coût disponible? Notre a…
$104,486
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 37 m²
Sol 1
Nous vous proposons à la vente un appartement confortable sur la première ligne de la mer da…
$141,726
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Studio 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Sol 1
Studio 30 m2 dans le centre de Thessalonique - propriété d'investissement prête à l'emploi a…
$162,907
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Studio 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 6
Nous attirons votre attention sur un studio de luxe exclusif situé au cœur du quartier Thess…
$125,597
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Studio 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
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Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
Sol 1
Nous offrons un appartement lumineux et confortable dans l'un des quartiers les plus populai…
$150,529
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TekceTekce
Studio 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 4
Nous vous proposons un studio lumineux et spacieux dans l'un des quartiers résidentiels les …
$189,041
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Studio 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
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Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 1
A vendre est un studio entièrement rénové et meublé de 35 m2 à Agios Dimitrios, au coeur de …
$82,489
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Studio 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
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Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 29 m²
Sol 2
A vendre est un studio d'investissement entièrement rénové d'une superficie de 29 mètres car…
$76,710
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Studio 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
Sol 1
Nouveaux appartements à Kryopigi, Halkidiki - propriété moderne au bord de la mer avec un po…
$153,412
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Studio 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
A vendre est un studio de luxe de 25 mètres carrés au coeur de Thessalonique, dans le centre…
$129,123
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Studio 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Thessalonique, Commandement: à vendre DIHORA Appartement 34 m2 au rez-de-chaussée idéal pour…
$76,161
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Studio 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Sol 2
A vendre est un studio entièrement rénové d'une superficie de 45 m2 (39 m2 de surface utilis…
$149,941
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