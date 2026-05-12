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Studios à vendre en Thessaloniki Municipal Unit, Grèce

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Thessalonique
5
5 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
Sol 1
Nous offrons un appartement lumineux et confortable dans l'un des quartiers les plus populai…
$168,026
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Cherchez-vous une propriété liquide pour la location ou la vie à un coût disponible? Notre a…
$104,486
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 6
Nous attirons votre attention sur un studio de luxe exclusif situé au cœur du quartier Thess…
$125,597
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Sol 4
Nous vous proposons un studio lumineux et spacieux dans l'un des quartiers résidentiels les …
$189,041
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Studio 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Sol 6/7
Un studio clé en main à Thessalonique d'une superficie de 33 mètres carrés au 6ème étage.Il …
$100,720
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