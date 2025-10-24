Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Studios à vendre en Thermaikos Municipality, Grèce

2 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Neoi Epivates, Grèce
Studio 1 chambre
Neoi Epivates, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 43 m²
Sol 1
À vendre : studio neuf de 43 m² situé au premier étage à Peraia, à seulement 80 mètres de la…
$174,270
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Neoi Epivates, Grèce
Studio 1 chambre
Neoi Epivates, Grèce
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Sol 1
À vendre : studio neuf de 42 m² situé au premier étage à Peraia, à seulement 80 mètres de la…
$145,225
Laisser une demande
