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Vue sur la mer Appartements à vendre en Héraklion, Grèce

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Appartement 2 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Appartement 2 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 2
Surface 85 m²
À VENDRE: Appartement au rez-de-chaussée dans la communauté fermée exclusive – Heraklion Nor…
$413,248
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Appartement 2 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Appartement 2 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 2
Surface 70 m²
Imaginez votre maison dans un complexe idyllique et luxueux avec accès à la plage, à seuleme…
$441,585
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Appartement 2 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
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Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 2
Surface 83 m²
À Vendre: Bâtiment à deux étages avec deux appartements indépendants – Malia, Crète (Total 8…
$159,396
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Appartement 2 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Appartement 2 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 2
Surface 78 m²
Vente: Appartement bord de mer avec vue sur la mer – Gournes, Heraklion, Crète Un appartemen…
$283,370
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Appartement 1 chambre dans Municipality of Heraklion, Grèce
Appartement 1 chambre
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 1
Surface 28 m²
A vendre appartement de 28 m2 en Crète. L'appartement est situé au 2ème étage. Il se compose…
$94,457
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Appartement 3 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Appartement 3 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 3
Surface 130 m²
A vendre appartement de 130 m2 en Crète. L'appartement est situé au 1er étage. Il se compose…
$389,634
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Kolasin ValleysKolasin Valleys

Caractéristiques des propriétés en Héraklion, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
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