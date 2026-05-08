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Appartements Piscine à vendre en Héraklion, Grèce

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Appartement 3 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Appartement 3 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 3
Surface 95 m²
A vendre est une belle maisonnette (95 m2) dans la zone Mesambélies de la ville d'Héraklion,…
$485,271
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Agence
Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Héraklion, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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