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Vue sur la mer Maisons à vendre en Karystos Municipality, Grèce

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2 propriétés total trouvé
Maison de ville 5 chambres dans Agios Konstantinos, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Agios Konstantinos, Grèce
Chambres 5
Surface 120 m²
A vendre maisonnette de 120 mètres carrés dans le centre de la Grèce. La maisonnette a 3 niv…
$295,177
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Maison de ville 2 chambres dans Agios Konstantinos, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Agios Konstantinos, Grèce
Chambres 2
Surface 111 m²
Vente maisonnette de 111 mètres carrés en Grèce centrale. La maisonnette a 2 niveaux. 2ème é…
$440,404
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Caractéristiques des propriétés en Karystos Municipality, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
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