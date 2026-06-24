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Mountain View Maisons à vendre en Karystos Municipality, Grèce

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1 propriété total trouvé
Maison de ville 5 chambres dans Agios Konstantinos, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Agios Konstantinos, Grèce
Chambres 5
Surface 120 m²
A vendre maisonnette de 120 mètres carrés dans le centre de la Grèce. La maisonnette a 3 niv…
$295,177
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Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Karystos Municipality, Grèce

avec Jardin
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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