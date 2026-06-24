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Maisons avec jardin à vendre en Karystos Municipality, Grèce

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1 propriété total trouvé
Maison dans Nea Styra, Grèce
Maison
Nea Styra, Grèce
Surface 66 m²
Detached houses, apartments from 66 sq.m. in a green seaside place in central Evia. With mod…
$167,480
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Caractéristiques des propriétés en Karystos Municipality, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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