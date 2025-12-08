Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Chalkida
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Municipality of Chalkida, Grèce

Municipal Unit of Anthidon
25
Municipal Unit of Avlis
13
Chalcis
10
Nea Artaki
8
6 propriétés total trouvé
Chalet 4 chambres dans Plage Avlida, Grèce
Chalet 4 chambres
Plage Avlida, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 316 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 316 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$433,063
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 3 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 335 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 335 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de 3 ch…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 chambre dans Plage Avlida, Grèce
Villa 1 chambre
Plage Avlida, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 1 200 m²
Nombre d'étages 1
Nous vous proposons à la vente un objet unique dans la ville d'Aulida. Une villa de 4 étages…
$1,52M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
OneOne
Villa 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 600 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 600 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se compo…
$4,10M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Chalet 3 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Sol -2
À vendre Maison de 3 étages de 250 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Sous-sol se compose d'u…
$1,24M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 4 chambres dans Xirovrysi, Grèce
Villa 4 chambres
Xirovrysi, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 585 m²
Sol -1/1
A vendre Villa de 3 étages de 585 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose…
$1,86M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Estate Service 24Estate Service 24

Types de propriétés en Municipality of Chalkida

villas
chalets
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Chalkida, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller