  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Municipality of Chalkida
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Municipality of Chalkida, Grèce

Municipal Unit of Anthidon
25
Municipal Unit of Avlis
13
Chalcis
10
Nea Artaki
8
8 propriétés total trouvé
Chalet 2 chambres dans Kalochori-Pantichi, Grèce
Chalet 2 chambres
Kalochori-Pantichi, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 2 étages de 120 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$128,748
Maison de ville 5 chambres dans Nea Artaki, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Nea Artaki, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 200 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 3 niveaux. Re…
$503,290
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 320 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 320 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$526,698
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Sol -1/1
À vendre Maison de 3 étages de 220 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$417,475
Chalet dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 143 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de deux étages de 143 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Vue sur la montagne,…
$356,984
Chalet 6 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 6 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 420 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 420 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$1,46M
Chalet 3 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Sol -2
À vendre Maison de 3 étages de 250 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Sous-sol se compose d'u…
$1,24M
Villa 4 chambres dans Xirovrysi, Grèce
Villa 4 chambres
Xirovrysi, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 585 m²
Sol -1/1
A vendre Villa de 3 étages de 585 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose…
$1,86M
