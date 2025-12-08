Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Municipality of Chalkida
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Municipality of Chalkida, Grèce

Municipal Unit of Anthidon
25
Municipal Unit of Avlis
13
Chalcis
10
Nea Artaki
8
21 propriété total trouvé
Chalet 4 chambres dans Plage Avlida, Grèce
Chalet 4 chambres
Plage Avlida, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 316 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 316 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$433,063
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 185 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 2 étages de 185 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$702,264
Maison de ville 4 chambres dans Nea Artaki, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Nea Artaki, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 195 m²
Sol 1/1
A vendre maisonnette en construction de 195 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette…
$311,027
Villa 3 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 335 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 335 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de 3 ch…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 3 chambres dans Nea Artaki, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Nea Artaki, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 132 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 132 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 2 niveaux. 6è…
$526,698
Chalet 3 chambres dans Plage Avlida, Grèce
Chalet 3 chambres
Plage Avlida, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 411 m²
Sol 3/1
À vendre Maison de 3 étages de 411 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$875,482
Villa 1 chambre dans Plage Avlida, Grèce
Villa 1 chambre
Plage Avlida, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 1 200 m²
Nombre d'étages 1
Nous vous proposons à la vente un objet unique dans la ville d'Aulida. Une villa de 4 étages…
$1,52M
Chalet 2 chambres dans Kalochori-Pantichi, Grèce
Chalet 2 chambres
Kalochori-Pantichi, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 2 étages de 120 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$128,748
Chalet 4 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
À vendre Maison de deux étages de 200 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se c…
$1,67M
Chalet dans Vathý, Grèce
Chalet
Vathý, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 422 m²
Nombre d'étages 1
La maison de trois étages est en construction. Le rez de chaussée et le premier étage ont un…
$280,906
Maison de ville 5 chambres dans Nea Artaki, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Nea Artaki, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 200 mètres carrés sur l'île d'Euboea. La maisonnette a 3 niveaux. Re…
$503,290
Chalet 4 chambres dans Xirovrysi, Grèce
Chalet 4 chambres
Xirovrysi, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 312 m²
Nombre d'étages 3
À vendre Maison de 3 étages de 312 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$809,777
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 320 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 320 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$526,698
Chalet 4 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 430 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 430 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$702,264
Chalet 3 chambres dans Panórama, Grèce
Chalet 3 chambres
Panórama, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 120 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$259,189
Chalet 3 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 3 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 196 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 196 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se comp…
$433,809
Chalet 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 220 m²
Sol -1/1
À vendre Maison de 3 étages de 220 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$417,475
Villa 5 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Villa 5 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 600 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 600 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se compo…
$4,10M
Chalet 2 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 2 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 89 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 2 étages de 89 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Rez-de-chaussée se compo…
$321,871
Chalet 6 chambres dans Municipality of Chalkida, Grèce
Chalet 6 chambres
Municipality of Chalkida, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 420 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 4 étages de 420 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compos…
$1,46M
Villa 4 chambres dans Xirovrysi, Grèce
Villa 4 chambres
Xirovrysi, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 585 m²
Sol -1/1
A vendre Villa de 3 étages de 585 mètres carrés sur l'île d'Euboea. Semi-sous-sol se compose…
$1,86M
