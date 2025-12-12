Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Macédoine-Centrale
  4. Résidentiel
  5. Appartements à plusieurs niveaux
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à plusieurs niveaux à vendre en Macédoine-Centrale, Grèce

Kassandra Municipality
5
Kassandra Municipal Unit
3
Municipality of Sithonia
5
Sithonia Municipal Unit
5
4 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Pefkochori, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Pefkochori, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
Appartements à plusieurs niveaux 6 chambres dans Kriopigi, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 6 chambres
Kriopigi, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Nombre d'étages 3
Spectacular summer living plus business, this home is 400 sq meters plus 200 meters gallery …
$1,05M
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Sol 1/6
Kalamaria Loft – Thessaloniki Seafront Living Type: Duplex apartment View: Direct sea …
$339,556
Century 21Century 21
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Sol 1
Découvrez ce magnifique duplex à deux niveaux situé dans le charmant village côtier de Nikit…
$325,776
