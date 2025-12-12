Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Macédoine-Centrale, Grèce

Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Pefkochori, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Pefkochori, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Investment opportunity in the vibrant town of PEFKOHORI which is a popular summer destinatio…
$432,525
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Sol 1
À vendre : appartement en duplex de 75 m², situé aux deuxième et troisième étages. Le deuxi…
$267,601
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Pefkochori, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Pefkochori, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Kallithea, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Sol 1/2
L'appartement A24, d'une superficie totale de 88 m², est un superbe exemple d'architecture c…
$324,223
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Municipality of Sithonia, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Municipality of Sithonia, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 83 m²
bomo nikiti apartments – This is a magnificent complex, consisting of 38 apartments, locat…
$300,404
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Kallithea, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Sol 1/2
L'appartement A46, d'une superficie de 93 m² à Kallithea, Chalcidique, représente une occasi…
$312,497
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 2
À vendre : appartement en duplex de 80 m² à Nikiti, Sithonia, à seulement quelques minutes d…
$325,305
Appartements à plusieurs niveaux 6 chambres dans Kriopigi, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 6 chambres
Kriopigi, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Nombre d'étages 3
Spectacular summer living plus business, this home is 400 sq meters plus 200 meters gallery …
$1,05M
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Municipality of Thessaloniki, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Municipality of Thessaloniki, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Sol 1/6
Kalamaria Loft – Thessaloniki Seafront Living Type: Duplex apartment View: Direct sea …
$339,556
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 4 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Sol 1
À vendre : un appartement en duplex de 110 m² situé à Nikiti, Sithonia, idéal pour une famil…
$238,514
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Sol 1
Découvrez ce magnifique duplex à deux niveaux situé dans le charmant village côtier de Nikit…
$325,776
