  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Macédoine-Centrale
  4. Résidentiel
  5. Appartements à plusieurs niveaux
  6. Piscine

Piscine Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Macédoine-Centrale, Grèce

Kassandra Municipality
5
Kassandra Municipal Unit
3
Municipality of Sithonia
5
Sithonia Municipal Unit
5
4 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Kallithea, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Sol 1/2
L’appartement A24, d’une superficie totale de 88 m², est un superbe exemple d’architecture c…
$324,223
Agence
Ellas Estate
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Kallithea, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Sol 1/2
L’appartement A46, d’une superficie de 93 m² à Kallithea, Chalcidique, représente une occasi…
$312,497
Agence
Ellas Estate
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 2
À vendre : appartement en duplex de 80 m² à Nikiti, Sithonia, à seulement quelques minutes d…
$325,305
Agence
Ellas Estate
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Sol 1
Découvrez ce magnifique duplex à deux niveaux situé dans le charmant village côtier de Nikit…
$325,776
Agence
Ellas Estate
Langues
English, Русский, Ελληνικά
