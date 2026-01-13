Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec terrasse à vendre en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne

2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Solingen, Allemagne
Appartement 3 chambres
Solingen, Allemagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Sol 1
Loft exclusif de 190 m2 dans un bâtiment historique avec deux terrasses à Solingen Découvrez…
$858,670
Agence
ELEMENTA
Langues
English, Русский, Deutsch
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 5 chambres dans Duisbourg, Allemagne
Appartement 5 chambres
Duisbourg, Allemagne
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 158 m²
Sol 5
Vente forfait: deux appartements entièrement rénovés à Duisburg (Ruhrort) - près du Rhin! Su…
$407,228
Agence
ELEMENTA
Langues
English, Русский, Deutsch
Telegram Écrire dans un Telegram
