Appartements à vendre en Meerbusch, Allemagne

Appartement 2 chambres dans Meerbusch, Allemagne
Appartement 2 chambres
Meerbusch, Allemagne
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 80 m²
Sol 1
Apartments are offered in a new building in Meerbusch date of construction 2026 There are …
$637,994


Appartement 2 chambres dans Meerbusch, Allemagne
Appartement 2 chambres
Meerbusch, Allemagne
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 78 m²
Sol 2/4
Nouveau bâtiment, à Düsseldorf/MeerbuschAppartements de classe Premium dans une zone prestig…
$578,768
Penthouse 4 chambres dans Meerbusch, Allemagne
Penthouse 4 chambres
Meerbusch, Allemagne
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 137 m²
Sol 3
construction date 2026 There are 6 apartments in total WE06 apartment area 136.56 m2 4 ro…
$1,11M


OneOne
Appartement 2 chambres dans Meerbusch, Allemagne
Appartement 2 chambres
Meerbusch, Allemagne
Nombre de pièces 2
Surface 74 m²
Sol 1/4
Appartements disponibles dans un nouveau bâtiment à Düsseldorfdate de construction: 2025surf…
$530,849
