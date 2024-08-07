  1. Realting.com
Complexe résidentiel Damp

Kiel, Allemagne
depuis
$180,257
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
10
ID: 33893
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 22/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Allemagne
  • État
    Schleswig-Holstein
  • Ville
    Kiel

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe économique
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion

À propos du complexe

Русский Русский

Dump (mer Baltique). Nouveaux appartements à partir de 153 000 €. KfW 40, garniture complète, parking. Livraison 2025

Texte de l'annonce:

📍 Allemagne, Etat du Schleswig-Holstein, station Damp (Damp)
🏗 Complexe de construction, livraison: [à préciser l'année, par exemple, 2025]
🏷 PRIX: à partir de 153 000 €

Dump est une station balnéaire pittoresque sur la côte de la mer Baltique, connue pour son centre de réhabilitation MEDICLIN, son infrastructure de bien-être et ses loisirs actifs. Situé entre Kiel et Flensburg, c'est un endroit idéal pour vivre près de la mer ou investir dans la location.

🏢 Projet

Immeuble résidentiel moderne de 5 étages pour 144 appartements. L'architecture et l'ingénierie répondent aux normes allemandes strictes en matière d'efficacité énergétique et de confort.

Paramètre ValeurEntreprise5Tous les appartements144Square32.51 - 72.75 m2Balconies92 appartementsTerrace47 appartementsEffect✅Accès sans obstacles✅ (tous les appartements)

⚡️ Efficacité énergétique (KfW 40 NH)

La maison est certifiée selon la norme KfW 40 - efficacité énergétique maximale et factures de chauffage minimales:

  • Trois fenêtres

  • Pompes à chaleur (chauffage et HWS)

  • Panneaux photovoltaïques (piles solaires) sur le toit

  • Niveau élevé d'isolation thermique

✅ Faible coût de fonctionnement
✅ Microclimat confortable toute l'année
✅ Possibilité d'obtenir un prêt préférentiel KfW

🛋 Équipements de l'appartement

Appartements sont loués "clé en main" - venir et vivre:

Cuisine:

  • Équipement intégré de cuisine entièrement équipé:
    réfrigérateur
    - cuisinière
    - armoire de four
    - capuche

Salle de bains:

  • Toilettes de suspension

  • Douche sans seuil (confortable pour tous les âges)

  • Miroir à DEL

  • Sol chaud.

Salons:

  • Planchers de vinyle sous l'arbre (résistants à l'usure, chauds)

  • Grandes fenêtres – lumière naturelle maximale

Studios - entièrement meublés (meuble inclus).

🚗 INFRASTRUCTURE ET PARKING

  • Un parking est inclus dans le prix de chaque appartement

  • Garage souterrain - stockage de vélos, protection contre les intempéries

  • Ascenseur à tous les étages

🌊 Localisation et investissement

La décharge est:

  • ✅ Mer Baltique, plages, nature

  • ✅ Le plus grand centre de réadaptation MEDICLIN (cents d'employés et de patients = demande de location)

  • ✅ Bien-être, sports nautiques, promenades, restaurants

  • ✅ Accessibilité des transports: Kiel (40 min), Flensburg (50 min), Hambourg (1,5 h)

À acheter pour:

  • 🏡 Résidence permanente dans une zone écologique

  • 💼 Location (obligatoire pour les travailleurs médicaux, les touristes, les patients de la clinique)

  • 📈 Investissements dans une région de villégiature en croissance

💰 Conditions d'achat

  • Coût : à partir de 153 000 euros (selon la surface et le plancher)

  • Installation à partir du développeur (précisée individuellement)

  • Prêts hypothécaires pour non-résidents (jusqu'à 50–60%)

  • Soutien juridique complet de la transaction en russe et en allemand

  • Aide à l'ouverture d'un compte dans une banque allemande

📩Écrivez pour discuter - J'enverrai:

  • Liste actuelle des prix et planification

  • Présentation du projet et visualisation 3D

  • Informations sur la superficie et la location

  • Organiser un affichage en ligne ou une consultation avec le développeur

Prix: à partir de 153,000 €
Lieu: Allemagne, Damp, Mer Baltique
Livraison: 2025
Classe: KfW 40, efficacité énergétique supérieure

#Allemagne #Damp #BalticSea #ImmobilierEn Allemagne #KfW40 #Appartement à coucher #Efficacité énergétique Accueil #InvestissementEn Allemagne #NewSea #SubKey

Localisation sur la carte

Kiel, Allemagne
Vous regardez
Complexe résidentiel Damp
Kiel, Allemagne
depuis
$180,257
Agence
50 Lemons
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
50 Lemons
Langues
English, Русский, Deutsch
