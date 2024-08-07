Complexe résidentiel Damp

Dump (mer Baltique). Nouveaux appartements à partir de 153 000 €. KfW 40, garniture complète, parking. Livraison 2025

Texte de l'annonce:

📍 Allemagne, Etat du Schleswig-Holstein, station Damp (Damp)

🏗 Complexe de construction, livraison: [à préciser l'année, par exemple, 2025]

🏷 PRIX: à partir de 153 000 €

Dump est une station balnéaire pittoresque sur la côte de la mer Baltique, connue pour son centre de réhabilitation MEDICLIN, son infrastructure de bien-être et ses loisirs actifs. Situé entre Kiel et Flensburg, c'est un endroit idéal pour vivre près de la mer ou investir dans la location.

🏢 Projet

Immeuble résidentiel moderne de 5 étages pour 144 appartements. L'architecture et l'ingénierie répondent aux normes allemandes strictes en matière d'efficacité énergétique et de confort.

Paramètre ValeurEntreprise5Tous les appartements144Square32.51 - 72.75 m2Balconies92 appartementsTerrace47 appartementsEffect✅Accès sans obstacles✅ (tous les appartements)

⚡️ Efficacité énergétique (KfW 40 NH)

La maison est certifiée selon la norme KfW 40 - efficacité énergétique maximale et factures de chauffage minimales:

Trois fenêtres

Pompes à chaleur (chauffage et HWS)

Panneaux photovoltaïques (piles solaires) sur le toit

Niveau élevé d'isolation thermique

✅ Faible coût de fonctionnement

✅ Microclimat confortable toute l'année

✅ Possibilité d'obtenir un prêt préférentiel KfW

🛋 Équipements de l'appartement

Appartements sont loués "clé en main" - venir et vivre:

Cuisine:

Équipement intégré de cuisine entièrement équipé:

réfrigérateur

- cuisinière

- armoire de four

- capuche

Salle de bains:

Toilettes de suspension

Douche sans seuil (confortable pour tous les âges)

Miroir à DEL

Sol chaud.

Salons:

Planchers de vinyle sous l'arbre (résistants à l'usure, chauds)

Grandes fenêtres – lumière naturelle maximale

Studios - entièrement meublés (meuble inclus).

🚗 INFRASTRUCTURE ET PARKING

Un parking est inclus dans le prix de chaque appartement

Garage souterrain - stockage de vélos, protection contre les intempéries

Ascenseur à tous les étages

🌊 Localisation et investissement

La décharge est:

✅ Mer Baltique, plages, nature

✅ Le plus grand centre de réadaptation MEDICLIN (cents d'employés et de patients = demande de location)

✅ Bien-être, sports nautiques, promenades, restaurants

✅ Accessibilité des transports: Kiel (40 min), Flensburg (50 min), Hambourg (1,5 h)

À acheter pour:

🏡 Résidence permanente dans une zone écologique

💼 Location (obligatoire pour les travailleurs médicaux, les touristes, les patients de la clinique)

📈 Investissements dans une région de villégiature en croissance

💰 Conditions d'achat

Coût : à partir de 153 000 euros (selon la surface et le plancher)

Installation à partir du développeur (précisée individuellement)

Prêts hypothécaires pour non-résidents (jusqu'à 50–60%)

Soutien juridique complet de la transaction en russe et en allemand

Aide à l'ouverture d'un compte dans une banque allemande

📩Écrivez pour discuter - J'enverrai:

Liste actuelle des prix et planification

Présentation du projet et visualisation 3D

Informations sur la superficie et la location

Organiser un affichage en ligne ou une consultation avec le développeur

Prix: à partir de 153,000 €

Lieu: Allemagne, Damp, Mer Baltique

Livraison: 2025

Classe: KfW 40, efficacité énergétique supérieure

#Allemagne #Damp #BalticSea #ImmobilierEn Allemagne #KfW40 #Appartement à coucher #Efficacité énergétique Accueil #InvestissementEn Allemagne #NewSea #SubKey