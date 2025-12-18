Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Studios à vendre en Gelsenkirchen, Allemagne

2 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Gelsenkirchen, Allemagne
Studio 1 chambre
Gelsenkirchen, Allemagne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Nombre d'étages 5
Studio lumineux avec loggia et place de parking à Gelsenkirchen (Bulmke-Hüllen) Prix: 72.000…
$84,532
Studio 1 chambre dans Gelsenkirchen, Allemagne
Studio 1 chambre
Gelsenkirchen, Allemagne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Appartement confortable avec une loggia et une place de parking à Gelsenkirchen (Bulmke-Hüll…
$96,272
Caractéristiques des propriétés en Gelsenkirchen, Allemagne

Bon marché
Luxe
