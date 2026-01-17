Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec terrasse à vendre en Allemagne

3 propriétés total trouvé
Appartement 5 chambres dans Duisbourg, Allemagne
Appartement 5 chambres
Duisbourg, Allemagne
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 158 m²
Sol 5
Vente forfait: deux appartements entièrement rénovés à Duisburg (Ruhrort) - près du Rhin! Su…
$407,313
Appartement 1 chambre dans Damp, Allemagne
Appartement 1 chambre
Damp, Allemagne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Nombre d'étages 5
Situation directe sur la côte de la mer Baltique avec plage, port de plaisance et sports nau…
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Solingen, Allemagne
Appartement 3 chambres
Solingen, Allemagne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Sol 1
Loft exclusif de 190 m2 dans un bâtiment historique avec deux terrasses à Solingen Découvrez…
$858,848
Laisser une demande
