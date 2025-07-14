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Apart hôtel Gruziya Batumi Kompleks Oval

Batoumi, Géorgie
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19/09/2023
$64,260
19/09/2023
$642,600
06/07/2023
$64,260
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ID: 4373
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    34

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Batoumi, Géorgie
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