Complexe résidentiel Fashion Avenue Novyj arhitekturnyj simvol Tbilisi v prestiznom rajone Vake

VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue est un grand projet multifonctionnel premium dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Tbilissi – Vake. Le gratte-ciel d'une hauteur de 260 mètres est conçu pour devenir une nouvelle dominante architecturale de la capitale et combiner des appartements cinq étoiles, affaires, gastronomie, bien-être, mode et service international dans un espace.

Le projet est mis en œuvre par VR Holding sur l'avenue Chavchavadze – dans le cadre prestigieux établi de Vake, près des parcs, des entreprises et des infrastructures sociales de la ville.

Cette propriété est pour ceux qui voient Tbilissi non seulement comme un endroit pour vivre, mais aussi comme un marché international en croissance, où des projets de qualité dans de rares sites premium sont particulièrement précieux.

L'architecture qui change la silhouette de la ville

VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue est conçu comme un nouveau point de repère à Tbilissi.

La partie haute hauteur du projet atteint 260 mètres et comprend plus de 70 étages hors sol. Le complexe comprend 815 appartements, 11 ascenseurs et une infrastructure à plusieurs niveaux intégrée directement dans le bâtiment.

L'image architecturale de la tour est construite sur une combinaison de verre, lumière et paysage vertical. Le vitrage panoramique offre une vue sur la ville et les montagnes entourant Tbilissi, et les niveaux paysagers séparent visuellement le volume du gratte-ciel et forment sa silhouette reconnaissable.

L'une des principales caractéristiques techniques sera une façade à double ventilation – une solution technologique qui augmente l'efficacité énergétique du bâtiment, réduit le bruit extérieur et offre une protection supplémentaire contre les impacts climatiques.

Vake - une des adresses les plus prestigieuses de Tbilissi

Dans l'immobilier international, l'adresse est aussi importante que l'architecture.

VR Vake Sky Tower est situé à Vak, l'un des quartiers résidentiels les plus prestigieux et durables de la capitale géorgienne. Dans les environs immédiats du projet sont Vake Park, Mikhail Meskhi Stadium, établissements d'enseignement, espaces publics et itinéraires urbains clés.

Wake concentre traditionnellement des logements de qualité, restaurants, écoles, universités, parcs et infrastructures de services. La disponibilité limitée de terrains pour de nouvelles constructions rend les projets de qualité dans cette partie de la ville particulièrement intéressants du point de vue de la préservation à long terme de la valeur de la propriété.

Infrastructure cinq étoiles dans le cadre du projet

Le concept VR Vake Sky Tower va bien au-delà d'un complexe résidentiel traditionnel. En fait, un écosystème de style de vie indépendant est formé à l'intérieur du bâtiment, vous permettant de vivre, travailler, se détendre et tenir des réunions d'affaires sans quitter le territoire du projet.

L'infrastructure du complexe comprendra :

Centre d'affaires de classe A et espace de coworking;

Galerie commerciale et locaux commerciaux;

Boutiques de marque Avenue de la mode;

Restaurants et salles de réception;

restaurant à manger;

centre de fitness et SPA;

piscines intérieures et extérieures;

les aires de loisirs et de divertissement;

terrasses et espaces verts;

Les tribunaux de Padel;

parking et voiturier.

Un point d'attraction particulier sera la piscine à débordement à une altitude de 260 mètres - au plus haut niveau du projet, avec vue panoramique sur Tbilissi.

Fashion Avenue – un concept international à l'intérieur d'un gratte-ciel

L'une des composantes les plus inhabituelles du projet est Fashion Avenue, un espace à l'intersection de l'architecture, du design, de l'hospitalité et de la mode mondiale.

Le concept suppose la présence de marques de mode internationales non seulement dans le format des boutiques. Les éléments du design et de l'esthétique des maisons de mode du monde sont intégrés dans les espaces publics et le concept intérieur du complexe.

En conséquence, VR Vake Sky Tower crée non seulement une galerie de shopping, mais son propre environnement de vie – une adresse qui devrait devenir un point d'attraction pour les habitants de la ville, les invités internationaux et les publics haut de gamme.

Appartements du niveau de l'hôtel cinq étoiles

La partie résidentielle du projet est représentée par des appartements de différents formats - des studios aux résidences de quatre chambres.

La zone commence à environ 30 m2.

Il est prévu :

Les studios sont un format compact adapté à votre propre stratégie de vie et d'investissement.

Les appartements de 1 chambre sont des résidences fonctionnelles avec une chambre séparée, salon et coin cuisine.

Les appartements de 2 chambres sont un format familial plus spacieux.

Appartements avec 3 chambres - résidences de surface augmentée pour résidence permanente.

Appartements avec 4 chambres sont le format le plus spacieux pour les acheteurs qui se soucient de l'intimité et l'échelle de l'espace de vie.

Les surfaces approximatives des aménagements présentés dans le projet vont de 33,2 m2 pour le studio à 158,6 m2 pour une résidence de quatre chambres.

Les vitrages panoramiques font partie de l'intérieur : à partir des étages hauts il y a une vue à grande échelle sur Tbilissi et le terrain montagneux environnant.

Service comme hôtel international

VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue est créé selon un modèle dans lequel l'immobilier privé est combiné avec un niveau de service hôtel.

Les résidents auront accès aux services caractéristiques de l'hospitalité de luxe : entretien des appartements, sécurité 24h/24, soutien technique et infrastructure du complexe.

Une direction séparée de VR Signature prévoit la possibilité de louer des appartements et une gestion immobilière professionnelle par l'intermédiaire d'une société partenaire internationale.

Ainsi, le propriétaire a la possibilité de posséder des biens immobiliers premium à Tbilissi et, si nécessaire, d'utiliser un modèle professionnel de gestion d'actifs.

Normes internationales de conception

Des sociétés internationales d'ingénierie et de conseil ont participé au projet.

L'étude a été menée par Cushman & Wakefield Georgia. Werner Sobek participe au développement du concept d'ingénierie de la façade, et des essais de la structure pour les charges éoliennes ont été effectués par la société internationale RWDI.

Une attention particulière est accordée à l'acoustique, à l'éclairage de la façade et des intérieurs, à la conception des piscines et des espaces de restaurant, à la sécurité et au contrôle de la qualité.

Pour un gratte-ciel de cette échelle, c'est fondamental : la prime est déterminée non seulement par la composante visuelle, mais aussi par l'ingénierie du bâtiment.

Possibilités d'investissement

VR Tour Vake Sky – Mode Avenue combine plusieurs facteurs qui forment l'attrait de l'investissement immobilier:

Emplacement premium.

Wake reste l'une des zones de statut les plus populaires de Tbilissi.

Fourniture limitée de terrains.

Dans le district central existant, les sites à grande échelle pour de nouveaux projets phares sont objectivement limités.

L'unicité du produit.

La hauteur de 260 mètres, l'infrastructure multifonctionnelle, Fashion Avenue, restaurants, espaces de bien-être et piscine à débordement haute altitude distinguent considérablement le projet de l'offre standard sur le marché.

Hôtel modèle.

L'immobilier peut être considéré non seulement pour sa propre vie, mais aussi comme un objet pour la location ultérieure et la gestion professionnelle.

Public international.

Le format du projet s'adresse à la fois aux acheteurs locaux et aux propriétaires et investisseurs étrangers.

Possibilité de capitalisation.

L'acheteur reçoit la propriété au stade de la formation de l'un des plus grands projets architecturaux à Tbilissi, ce qui crée le potentiel de croissance de la valeur à mesure que le projet est construit et développé.

Principales caractéristiques

VR Tour Vake Sky – Fashion Avenue

Développeur: VR Holding

Lieu: Vake, Tbilissi, Géorgie

Adresse : avenue Chavchavadze, 49e étage

Format: complexe multifonctionnel résidentiel et commercial

Hauteur: 260 m

Planchers : plus de 70 étages au-dessus du sol

Étages résidentiels : 57

Nombre d'appartements: 815

Nombre d'ascenseurs: 11

Formats immobiliers: studios, appartements avec 1-4 chambres

Superficies: à partir de 30 m2

Infrastructure: Classe Un centre d'affaires, Fashion Avenue, restaurants, détail, SPA, fitness, piscines intérieures et extérieures, piscine à débordement, coworking, espaces de loisirs, padel courts, parking

Fin prévue : décembre 2031

Immobilier de nouvelle génération à Tbilissi

VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue est un projet à l'intersection de l'architecture, des résidences privées, du service cinq étoiles, des affaires et de la culture urbaine moderne.

Sa valeur n'est pas seulement en hauteur ou en échelle. Le projet crée un nouveau format d'immobilier haut de gamme pour Tbilissi, une ville verticale dans laquelle une résidence privée fait partie d'une véritable infrastructure de vie internationale.

Pour votre propre vie - c'est une occasion d'obtenir une adresse prestigieuse, des vues panoramiques et un niveau de service de l'hôtel dans l'un des meilleurs quartiers de la capitale.

Pour l'investisseur, il est possible d'entrer dans le projet phare à grande échelle de Tbilissi au stade de son développement et d'obtenir un actif dans le segment, dont l'offre dans la ville est objectivement limitée.

VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue – immobilier pour ceux qui choisissent non seulement des mètres carrés, mais l'adresse, l'architecture et la valeur à long terme.