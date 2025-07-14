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Apart hôtel Gruziya Batumi Kompleks Oval

Batoumi, Géorgie
depuis
$69,120
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4
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ID: 4364
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    34
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Studio
Surface, m² 34.0
Prix ​​par m², USD 2,100
Prix ​​de l'appartement, USD 71,400

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation

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