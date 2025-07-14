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Complexe résidentiel Kobuleti Resort

Kobuleti, Géorgie
depuis
$43,750
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ID: 38225
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Région
    Kobuleti Municipality
  • Ville
    Kobuleti
  • Adresse
    Memed Abashidze Street, 128

À propos du complexe

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Русский Русский

C'est plus qu'un complexe résidentiel classique ; c'est un espace unique pour vivre harmonieusement, se rétablir et se bio-cuir sur la côte pittoresque de Kobuleti. Le projet est en cours de développement par un développeur fiable avec plus de 11 ans d'expérience, 3 projets de prime achevés, et 200 000 m2 de biens immobiliers livrés en Géorgie. Le complexe offre une infrastructure exclusive qui couvre tous les besoins des résidents en matière de santé, de loisirs et de confort:

  • Clinique de biotraitement (criothérapie, thérapie IV, diagnostic)

  • Espaces d'optimisation du sommeil

  • Zones de sel et de flottation

  • SPA de luxe avec hammam

  • Piscines intérieures et extérieures

  • Centre de remise en forme

  • Cours de tennis

  • Zones de yoga et de méditation

  • Espace de coworking

  • Cafés et restaurants

  • Marché et pharmacie

  • Terrain de jeux pour enfants

  • Centre de bien-être éducatif pour enfants

Services de style de vie: Concierge, nettoyage, et un transfert exclusif de yacht à Batumi plusieurs fois par jour.

Le complexe est situé dans un quartier calme et verdoyant de Kobuleti. Vous accédez à plus de 10 kilomètres de plages propres et reliquez la nature, tout en étant à deux pas des principales attractions:

  • Plage privée.

  • 15 km du centre de Batumi et 35 minutes de l'aéroport international.

  • Dans un rayon de 5 à 10 minutes : Jardin botanique, station balnéaire Tsikhisdziri, Forteresse Petra et le parc national de Mtirala.

Les prix de l'immobilier ici sont de 10 à 30 % plus bas qu'à Batumi, offrant un point d'entrée confortable pour les investisseurs. Le projet démontre une forte capitalisation. Depuis le début des ventes pour le bloc A, le prix moyen par mètre carré a augmenté de 28,9 % (de 1 080 $ à 1 490 $) en seulement un an.

Tarification & Mise en page:

  • Studio: Superficie à partir de 35 m2 Prix à partir de 43 750 $ (inachevé) — à partir de 65 450 $ (clé en main)

  • 1 Chambre: Superficie à partir de 51,4 m2 Prix à partir de 62 200 $ (non fini) — à partir de 94 050 $ (clé en main)

  • 2 chambres: Superficie à partir de 82,6 m2 Prix à partir de 100 000 $ (inachevé) — à partir de 151 200 $ (clé en main)

Le projet a 7 500 m2 de zones récréatives, 4 000 m2 de terrasses paysagées, et votre oasis personnelle de tranquillité. Choisissez une qualité de vie élevée et des investissements intelligents!

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    35
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 51.4
Prix ​​par m², USD 1,210
Prix ​​de l'appartement, USD 62,200
Appartements 2 chambres
Surface, m² 82.6
Prix ​​par m², USD 1,211
Prix ​​de l'appartement, USD 100,000
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Studio
Surface, m² 35.0
Prix ​​par m², USD 1,250
Prix ​​de l'appartement, USD 43,750

Localisation sur la carte

Kobuleti, Géorgie
Alimentation et boissons
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Coût de la propriété
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Montant du prêt
Période
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Période
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Paiement mensuel

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Kobuleti, Géorgie
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