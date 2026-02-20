It.Is Realty

Nous sommes une agence immobilière basée en Géorgie qui pense comme un investisseur et agit comme votre partenaire dédié sur le marché.
Opérant à Tbilissi et à Batumi, nous nous spécialisons dans l'approvisionnement de propriétés résidentielles et commerciales rentables, des terrains pour le développement d'hôtels et de glamping, et des investissements haut rendement adaptés à vos objectifs.
— Immobilier résidentiel (non commercial)
— Appartements et unités d'investissement
— Propriétés commerciales
— Terrains pour le développement
— Soutien des transactions de bout en bout