It.Is Realty

Géorgie,
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2025
Sur la plateforme
Moins d'un mois
Langues
English, Русский, עִברִית
Site web
itisrealty.com/
Temps de travail
Fermé maintenant
À propos de l'agence

Nous sommes une agence immobilière basée en Géorgie qui pense comme un investisseur et agit comme votre partenaire dédié sur le marché.
Opérant à Tbilissi et à Batumi, nous nous spécialisons dans l'approvisionnement de propriétés résidentielles et commerciales rentables, des terrains pour le développement d'hôtels et de glamping, et des investissements haut rendement adaptés à vos objectifs.


Prestations de service

— Immobilier résidentiel (non commercial)
— Appartements et unités d'investissement
— Propriétés commerciales
— Terrains pour le développement
— Soutien des transactions de bout en bout

Nos agents à l'étranger
Nikolay Khuditskii
Nikolay Khuditskii
Agences à proximité
PRO Silver
Geo Estate
Géorgie, Tbilissi
Année de création de l'entreprise 2018
Nouveaux bâtiments 87 Propriété résidentielle 657 Location longue durée 14
Geo Estate est une agence internationale d'investissement immobilier qui aide les clients à découvrir et accéder aux marchés mondiaux à fort potentiel. Depuis 2018, nous offrons des services mondiaux d'investissement immobilier et de migration, axés sur des régions en croissance comme la Géo…
Geos
Géorgie, Tbilissi
Propriété résidentielle 81 Propriété commerciale 15 Location longue durée 160 Location courte durée 1 Terres 24
L'agence de l'immobilier est une entreprise balte ayant une expérience opérationnelle sur le marché européen. Nous protégeons les intérêts de nos clients et accordons le maximum d'attention à leurs besoins, fournissant une assistance à la fois pour l'achat et la vente des transactions immobi…
Ia Makharadze
Géorgie, Tbilissi
Année de création de l'entreprise 2012
Propriété commerciale 20 Terres 14
La société MBG Group a été fondée en 2015. C'est un moyen long et difficile de prendre sa place dans un environnement concurrentiel et de devenir l'un des exemples les plus réussis dans son domaine. L'entreprise se renouvelle constamment, suit de près le marché immobilier et suit les innovat…
Tbilhouse
Géorgie, Tbilissi
Année de création de l'entreprise 2015
Propriété résidentielle 4
Notre société Tbilhouse est sur le marché depuis 2015, et depuis 1998 elle opère sous un nom différent. Notre profil Buy-Sell-Rent. n'importe quel immobilier
Basidon
Géorgie, Batoumi
Année de création de l'entreprise 2006
Propriété résidentielle 4
Plus de 15 ans d'expérience, de consultations et d'un ensemble complet de services immobiliers
