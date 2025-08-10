Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Slovaquie
  3. Résidentiel
  4. Maison

Maisons à vendre en Slovaquie

Région de Bratislava
3
3 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Vrakuna, Slovaquie
Maison 4 chambres
Vrakuna, Slovaquie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Nous vous proposons à la vente un appartement de 4 chambres d'une superficie de 126 m2 (dont…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Vinosady, Slovaquie
Maison 3 chambres
Vinosady, Slovaquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre d'étages 1
À VENDRE LA DERNIÈRE FAMILLE DE 4 ZIMBEN, VINOSADY, À LA PEZINE Nous offrons à la vente le d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Podunajske Biskupice, Slovaquie
Maison 3 chambres
Podunajske Biskupice, Slovaquie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 006 m²
We offer K   selling the villa in Bratislava-pod.biskupicach Square Square Square 1006m2 Hou…
$1,35M
Laisser une demande
TekceTekce
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Slovaquie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller