  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Tbilissi
  4. Apart hôtel Alliance Highline

Apart hôtel Alliance Highline

Tbilissi, Géorgie
depuis
$196,938
19/11/2024
$196,938
25/10/2024
$184,000
;
10 1
Laisser une demande
ID: 22396
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • Ville
    Tbilissi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    26

À propos du complexe

Alliance Highline est un complexe architectural et d’;investissement emblématique de Tbilissi, situé dans la partie la plus dynamique de la capitale, à l’;intersection de Vake-Saburtalo.

Le complexe comprend trois tours – les tours A et B, entièrement réalisées, sont dédiées aux appartements d’;investissement haut de gamme, et la tour C intégrera les premières résidences de marque d’;investissement de la capitale de catégorie supérieure, les Wyndham Grand Residences Tbilissi.

La plus grande société américaine de gestion, Aimbridge Hospitality, gérera Alliance Highline, assurant ainsi des services de la plus haute qualité et une location efficace des appartements.

Valeur totale de l’;investissement: $115 000 000

L’;infrastructure du projet:
• Centre de spa et de bien-être
• Piscine intérieure
• Centre de fitness
• Restaurant
• Bar dans le hall
• Lounge
• Espaces de coworking
• Espaces de conférence
• Atrium et zone de loisirs
• Parking local à 4 niveaux

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 34.3 – 40.2
Prix ​​par m², USD 5,672 – 5,750
Prix ​​de l'appartement, USD 196,938 – 231,150

Localisation sur la carte

Tbilissi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Revue vidéo de appart-hôtel Alliance Highline

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Otium Beliashvili
Tbilissi, Géorgie
Prix ​​sur demande
Appart-hôtel Oasis DL
Chakvi, Géorgie
depuis
$57,966
Immeuble ZenX Dighomi
Tbilissi, Géorgie
depuis
$50,000
Appart-hôtel Old City Panorama
Tbilissi, Géorgie
depuis
$105,000
Complexe résidentiel Thalassa
Batoumi, Géorgie
depuis
$34,600
Vous regardez
Apart hôtel Alliance Highline
Tbilissi, Géorgie
depuis
$196,938
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Batoumi, Géorgie
depuis
$81,750
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 25
Surface 30–58 m²
13 objets immobiliers 13
Wyndham Deluxe est un complexe hôtelier 5* avec une société de gestion internationale. Le complexe est situé sur la première ligne de la côte, et l'infrastructure comprend un bar-salon sur le toit, fitness, restaurant, salles de conférence, une piscine extérieure, un casino et une plage privée
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
50.5 – 58.3
138,792 – 250,357
Appartement
30.4
87,029
Studio
29.8 – 43.3
96,739 – 140,815
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Immeuble Archi Lilac
Immeuble Archi Lilac
Immeuble Archi Lilac
Immeuble Archi Lilac
Immeuble Archi Lilac
Immeuble Archi Lilac
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,011
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 16
Le complexe résidentiel Archi Lilacs est situé dans le meilleur endroit de Mukhian, sur la rue R. Gabashvili, où l'infrastructure est entièrement développée. La cour verte de 15 000 m² rend Archi Lilacs particulièrement unique, qui combine un jardin de lilas, une fontaine, une aire de jeux p…
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Immeuble Blox Varketili
Immeuble Blox Varketili
Immeuble Blox Varketili
Tbilissi, Géorgie
depuis
$56,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
Blox Varketili, Victor Kupradze St, 35
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Afficher toutes les publications