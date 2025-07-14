Apart hôtel Alliance Highline

Alliance Highline est un complexe architectural et d’;investissement emblématique de Tbilissi, situé dans la partie la plus dynamique de la capitale, à l’;intersection de Vake-Saburtalo.
Le complexe comprend trois tours – les tours A et B, entièrement réalisées, sont dédiées aux appartements d’;investissement haut de gamme, et la tour C intégrera les premières résidences de marque d’;investissement de la capitale de catégorie supérieure, les Wyndham Grand Residences Tbilissi.
La plus grande société américaine de gestion, Aimbridge Hospitality, gérera Alliance Highline, assurant ainsi des services de la plus haute qualité et une location efficace des appartements.
Valeur totale de l’;investissement: $115 000 000
L’;infrastructure du projet:
• Centre de spa et de bien-être
• Piscine intérieure
• Centre de fitness
• Restaurant
• Bar dans le hall
• Lounge
• Espaces de coworking
• Espaces de conférence
• Atrium et zone de loisirs
• Parking local à 4 niveaux