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Maisons avec terrasse à vendre en Kakhétie, Géorgie

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villas
6
3 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Kisiskhevi, Géorgie
Villa 2 chambres
Kisiskhevi, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 209 m²
Nombre d'étages 1
Un projet de vin haut de gamme et de tourisme fondé en 2008 par un entrepreneur allemand au …
$400,000
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Maison de ville 3 chambres dans Kisiskhevi, Géorgie
Maison de ville 3 chambres
Kisiskhevi, Géorgie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 286 m²
Nombre d'étages 3
Un complexe résidentiel fermé haut de gamme qui combine confort, durabilité et une opportuni…
$330,000
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Villa 3 chambres dans , Géorgie
Villa 3 chambres
, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 195 m²
Nombre d'étages 2
Bienvenue dans une éco-communauté fermée unique de 14 luxueuses villas haut de gamme, située…
$400,000
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Caractéristiques des propriétés en Kakhétie, Géorgie

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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