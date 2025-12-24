  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Gardabani Municipality

Nouveaux bâtiments à vendre en Gardabani Municipality

appartements
2
Complexe résidentiel Krtsanisi Reserve Townhouses
Karatakla, Géorgie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 2
Surface 215–277 m²
2 objets immobiliers 2
M. Krtsanisi Le parc de la rivière Kura offre aux résidents et aux visiteurs une occasion rare de vivre la tranquillité de la nature intacte, tout en restant connecté à la commodité de la vie urbaine moderne. Le paysage à couper le souffle dans la forêt préservée de la plaine inondable crée …
Geo Estate
Complexe résidentiel Krtsanisi Reserve Villas
, Géorgie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 2
Geo Estate
