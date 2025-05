Villa Istoriceskaa villa v centre Kann

Élégante villa construite en 1910 par le prince de Moldavie et le roumain Jean Gica pour son épouse Maria - Hazel Gica.

La villa est située à 5 minutes à pied de la plage, près du vieux port de Cannes.

La villa est rénovée et modernisée par le promoteur. En outre, il sera créé : un parking de 28 m2 et l'entrée sur le territoire de la villa, une terrasse de 55 m2. La façade du bâtiment sera également mise à jour, l'intérieur de la villa sera modernisé et restauré. Piscine possible sur le terrain.

Surface totale de la villa : 357 m2, territoire 780 m2

Plan des locaux de la villa:

Salle de séjour 49,5 m2

Salle à manger 30 m2

1ère chambre 18 m2

2ème chambre 18 m2

3ème chambre 15 m2

2ème séjour : 21.5 m2

Bureau 17,9 m2

Trois salles de bains +2 WC

Blanchisserie, couloirs.