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Vue sur la mer Maisons à vendre en Grasse, France

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Cannes
20
Antibes
6
Mougins
6
Le Cannet
5
4 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans 2, France
Villa 6 chambres
2, France
Nombre de pièces 10
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 375 m²
Sol 1/2
L'élégante villa a été construite en 1910 par le prince moldave et roumain Jean Ghica pour s…
$1,96M
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa 4 chambres dans Mougins, France
Villa 4 chambres
Mougins, France
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Luxury villa with a pool at Domaine Mougins.  Rooms: 5 - Living Area:171 m². Plot Area: 67…
$2,49M
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Maison 5 chambres dans Antibes, France
Maison 5 chambres
Antibes, France
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 236 m²
VERY BEAUTIFUL VILLA - OPEN SEA VIEW Antibes: in a quiet and secure area with swimming pool …
$1,29M
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AdriastarAdriastar
Villa 5 chambres dans Cannes, France
Villa 5 chambres
Cannes, France
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 700 m²
Nombre d'étages 3
Exceptional property in the heart of Cannes. In the heart of Cannes Californie, hidden withi…
$12,41M
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Types de propriétés en Grasse

villas

Caractéristiques des propriétés en Grasse, France

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
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