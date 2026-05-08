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Maisons avec jardin à vendre en Grasse, France

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Cannes
20
Antibes
6
Mougins
6
Le Cannet
5
3 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Le Terme Blanc, France
Maison 4 chambres
Le Terme Blanc, France
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 800 m²
Nombre d'étages 2
Antibes. Dans un complexe résidentiel surveillé avec sécurité 24h/24, nous vous proposons à …
$1,27M
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Villa 4 chambres dans Mougins, France
Villa 4 chambres
Mougins, France
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Luxury villa with a pool at Domaine Mougins.  Rooms: 5 - Living Area:171 m². Plot Area: 67…
$2,49M
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Villa 5 chambres dans Cannes, France
Villa 5 chambres
Cannes, France
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 700 m²
Nombre d'étages 3
Exceptional property in the heart of Cannes. In the heart of Cannes Californie, hidden withi…
$12,41M
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AdriastarAdriastar
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Types de propriétés en Grasse

villas

Caractéristiques des propriétés en Grasse, France

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
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