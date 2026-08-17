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Complexe résidentiel Athena Resort

Hurghada, Égypte
depuis
$62,533
depuis
$1,911/m²
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ID: 39823
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Égypte
  • État
    Mer-Rouge
  • Ville
    Hurghada

À propos du complexe

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Athena Resort est un développement résidentiel et de vacances haut de gamme à Al Ahyaa, Hurghada, inspiré par l'architecture grecque intemporelle et conçu pour la vie moderne de la mer Rouge.

Développé par Al Arabia Development, le projet s'étend sur environ 15 000 m2, avec seulement 20 % dédiés aux bâtiments et 80 % aux espaces verts et ouverts, créant un environnement spacieux et de style resort.

Le développement comprend 370 logements et offre une large gamme d'équipements, dont 5 piscines, une piscine chauffée, jacuzzi, spa sur le toit, salle de gym entièrement équipée, jardins paysagés, cafés, amphithéâtre de style romain, sécurité 24/7, CCTV, gestion de propriété professionnelle, et options d'appartements desservis.

Athena Resort est adapté pour les maisons de vacances, la vie permanente, et l'investissement immobilier. Les acheteurs bénéficient d'une propriété en franchise enregistrée grâce à un contrat vert officiel, à des plans de paiement souples et à un fort potentiel de revenu locatif et d'appréciation du capital à long terme.

Situé dans la zone de croissance Al Ahyaa de Hurghada, le projet offre un accès facile au style de vie de la mer Rouge et aux destinations côtières environnantes.

Livraison prévue : juin 2029.

Athena Resort , Inspiré par la Grèce. Conçu pour le luxe. Conçu pour l'investissement.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    6
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 46.0
Prix ​​par m², USD 1,969
Prix ​​de l'appartement, USD 90,558
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Appartement
Surface, m² 34.0 – 43.0
Prix ​​par m², USD 1,969 – 2,084
Prix ​​de l'appartement, USD 70,871 – 84,652

Localisation sur la carte

Hurghada, Égypte
Éducation
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

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Durée du prêt, années
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Période
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Période
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