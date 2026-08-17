Complexe résidentiel Athena Resort



Athena Resort est un développement résidentiel et de vacances haut de gamme à Al Ahyaa, Hurghada, inspiré par l'architecture grecque intemporelle et conçu pour la vie moderne de la mer Rouge.

Développé par Al Arabia Development, le projet s'étend sur environ 15 000 m2, avec seulement 20 % dédiés aux bâtiments et 80 % aux espaces verts et ouverts, créant un environnement spacieux et de style resort.

Le développement comprend 370 logements et offre une large gamme d'équipements, dont 5 piscines, une piscine chauffée, jacuzzi, spa sur le toit, salle de gym entièrement équipée, jardins paysagés, cafés, amphithéâtre de style romain, sécurité 24/7, CCTV, gestion de propriété professionnelle, et options d'appartements desservis.

Athena Resort est adapté pour les maisons de vacances, la vie permanente, et l'investissement immobilier. Les acheteurs bénéficient d'une propriété en franchise enregistrée grâce à un contrat vert officiel, à des plans de paiement souples et à un fort potentiel de revenu locatif et d'appréciation du capital à long terme.

Situé dans la zone de croissance Al Ahyaa de Hurghada, le projet offre un accès facile au style de vie de la mer Rouge et aux destinations côtières environnantes.

Livraison prévue : juin 2029.

Athena Resort , Inspiré par la Grèce. Conçu pour le luxe. Conçu pour l'investissement.