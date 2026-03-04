  1. Realting.com
Appartement dans un nouvel immeuble Hayat Beach Resort – Al Ahyaa, Hurghada

Hurghada, Égypte
Prix ​​sur demande
ID: 34011
Dernière actualisation: 04/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Égypte
  • État
    Mer-Rouge
  • Ville
    Hurghada

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Maison à panneaux
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • Société de gestion

À propos du complexe

Hayat Beach Resort est plus qu'un développement résidentiel; c'est une vision de la côte moderne vivant dans l'une des zones émergentes les plus dynamiques de la mer Rouge. Situé au cœur du quartier d'Al Ahyaa, ce projet haut de gamme allie énergie architecturale, confort axé sur les loisirs et fondamentaux d'investissement. Sa position stratégique près de la côte permet aux résidents de profiter d'une ambiance de vacances et d'une accessibilité sans faille.

Avantages de l'emplacement – Pourquoi Al Ahyaa?

Al Ahyaa devient rapidement l'un des centres résidentiels et touristiques les plus passionnants de Hurghada. Connu pour son accès à la plage et sa proximité avec la destination de luxe d'El Gouna, il offre un équilibre parfait entre vie côtière sereine et vie citadine pratique.

Hayat Beach Resort bénéficie de:

  • Première position côtière : Accès direct aux belles eaux de la mer Rouge.

  • Proximité d'El Gouna: Juste un court trajet en voiture des terrains de golf de classe mondiale, des marinas et des restaurants fins.

  • Développement à grande échelle Zone: Situé dans une zone caractérisée par de nouvelles stations modernes et des infrastructures en expansion.

  • Mode de vie de la station : Une atmosphère paisible et haut de gamme loin du bruit du centre de Hurghada, mais entièrement connecté à toutes les nécessités quotidiennes.

Al Ahyaa attire un mélange diversifié de vacanciers et de résidents de longue durée à la recherche d'un mode de vie abordable mais de haute qualité au bord de la mer. Son développement continu assure une croissance constante de la valeur.

Vision architecturale et design

Hayat Beach Resort s'étend sur 30 000 mètres carrés impressionnants, magistralement planifié pour mélanger loisirs et luxe.

Le projet comprend 580 logements, dont :

  • Studios

  • Appartements 1 chambre

  • Appartements 2 chambres

Le style architectural met l'accent sur l'espace, la lumière et la vue panoramique. Chaque unité est conçue pour maximiser l'expérience côtière, en veillant à ce que les résidents se sentent chez eux, qu'ils séjournent pour une escapade ou qu'ils cherchent une résidence permanente.

Mode de vie & Premium Équipements

Hayat Beach Resort est conçu comme une communauté entièrement intégrée, offrant une expérience complète de style de vie en station:

  • Caractéristiques de l'eau: 7 piscines, y compris des piscines chauffées pour le plaisir toute l'année, et un parc Aqua passionnant sur place.

  • Loisirs & Bien-être: Accès privé à la Marina, une salle de gym entièrement équipée et un spa relaxant.

  • Dîner: Restaurant & Café sur place offrant une vue panoramique imprenable.

  • Commodité: 2.000 m2 d'espace commercial pour le shopping et la restauration.

  • Infrastructure: Parking souterrain et services haut de gamme de style hôtel.

Ces équipements créent un environnement autonome où le confort, les loisirs et la détente sont toujours à portée de main.

Potentiel d'investissement dans Al Ahyaa

Al Ahyaa est actuellement l'une des zones les plus attrayantes pour les investisseurs à la recherche d'une forte croissance. Comme la demande de luxe abordable par la mer continue d'augmenter, des projets comme Hayat Beach Resort sont parfaitement positionnés pour capturer à la fois le marché de location de vacances et l'appréciation à long terme.

Plage de Hayat Resort se distingue par:

  • Demande de location élevée : Appels aux touristes cherchant des équipements de style resort à un point de prix accessible.

  • Prix concurrentiels: Offre une valeur incroyable par rapport aux quartiers plus anciens et plus chers.

  • Recours en matière de recours : La vaste gamme d'installations (Aqua Park, accès Marina) en fait un aimant pour les réservations de vacances.

  • Lieu stratégique : Sa position entre Hurghada et El Gouna capture le meilleur des deux mondes.

Cette combinaison favorise de solides rendements locatifs et une importante appréciation du capital à long terme, ce qui en fait un ajout stratégique à tout portefeuille d'investissement.

Plans de paiement flexibles

Hayat Beach Resort offre des conditions de paiement hautement compétitives et favorables aux acheteurs:

  • Paiement d'acompte: 15%

  • Période d'installation: Paiement flexible sur 5 ans.

  • Remise en espèces : Un rabais important de 20 % pour les acheteurs en espèces.

  • Entretien: 10%

Un choix judicieux dans un endroit en pleine croissance

Hayat Beach Resort est idéal pour:

  • Les acheteurs d'une maison de vacances à la recherche d'une évasion amusante, style resort près de la plage.

  • Les familles à la recherche d'un environnement actif, sécurisé et bien équipé.

  • Les investisseurs internationaux ciblent les possibilités de location à court terme à haut rendement.

  • Les acheteurs privilégient les installations modernes et l'abordabilité.

Hayat Beach Resort est plus qu'un projet résidentiel. C'est une destination de mode de vie dynamique et une opportunité d'investissement stratégique dans l'une des adresses les plus prometteuses de la mer Rouge. En combinant l'architecture moderne, des équipements étendus et un emplacement privilégié, il offre à la fois la valeur de style de vie et la croissance financière claire potentialia

Hurghada, Égypte
Revue vidéo de immeuble Hayat Beach Resort – Al Ahyaa, Hurghada

Vous regardez
Posez toutes vos questions
