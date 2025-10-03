La société DS GROUP a été fondée en 2012. C'est une entreprise multiprofilée qui unifie non seulement les activités de construction et de développement, mais aussi d'autres domaines. La société a pris une place importante dans le marché immobilier de Géorgie en exécutant certains des plus grands projets. La société travaille sur différents projets de construction, et les grands projets sont prévus pour commencer dans un avenir proche non seulement à Batumi mais aussi dans différentes villes de Géorgie. La société DS GROUP a sa propre fabrication qui a des effets positifs sur la qualité du travail, les conditions d'exécution et le coût des produits finaux. C'est une entreprise où la qualité, les matériaux écologiques, l'architecture moderne, le prix réel, le confort et la sécurité sont les principaux critères.