  3. AYS PROPERTY DEVELOPMENT

AYS PROPERTY DEVELOPMENT

Émirats arabes unis, Doubaï
Type de compagnie
Année de création de l'entreprise
2014
Sur la plateforme
5 années 9 mois
Langues
English, Русский
Site web
www.aysdevelopers.com/
Ouvrez maintenant
À propos du développeur

AYS Développements Limited est une société de développement immobilier leader avec une expertise éprouvée dans l'immobilier et les propriétés de style de vie. Avec une présence significative sur plusieurs marchés mondiaux clés, nous avons un portefeuille de propriétés exceptionnelles en Russie et en Finlande. Aux Émirats arabes unis, notre mission est de créer et de fournir des logements résidentiels et de détail élégants aux investisseurs et aux résidents, qui sont modernes, abordables et possèdent une qualité qui dépasse l'offre actuelle.

Avec un objectif ferme et une vision forte, nous visons à être une entreprise qui s'enorgueillit de notre engagement sans compromis envers l'excellence du service. En aidant une famille à trouver sa maison de rêve parfaite pour donner aux investisseurs des propriétés de classe mondiale, qui offrent le meilleur rendement sur l'investissement, nous avancerons avec une grande dynamique et passion dans l'avenir.

Dmitrij Ositkovskij
10 propriétés
