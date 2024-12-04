Résidence STAMN ONE

Lieu du projet

STAMN ONE est situé à Jumeirah Garden City, au cœur de Dubaï. C'est une zone de propriété libre qui a récemment ouvert des investissements à toutes les nationalités. Il est dans le premier district de Dubaï, ou «premier ring» et a un grand potentiel de développement. Près de Dubai Downtown et du DIFC Financial Center, STAMN ONE est bien placé pour les professionnels.

Il est situé juste en face du Musée de l'avenir, entre la plage pittoresque de Jumeirah et les gratte-ciels de Sheikh Zayed Road (E11), à proximité du centre financier DIFC, le centre de congrès et d'exposition, le World Trade Center, City Walk, La Mer Beach, Dubai Mall, Dubai Frame et Garden Glow. Cet emplacement géographique supérieur est complété par un transport facile et pratique depuis le métro de Dubaï.

STAMN ONE offre une vue imprenable sur le ciel et une variété d'options de restauration, d'expériences culturelles et de points chauds sociaux à portée de main. Les espaces verts sont également abondants, avec le parc Al Satwa familial sur le pas de la porte, avec un espace de jeux dédié aux enfants, terrain de basket et piste de jogging. Jumeirah Garden City est une communauté haut de gamme dans un emplacement privilégié, et comme elle continue de développer et d'attirer de nouveaux résidents, une forte appréciation du capital est attendue dans les années à venir.

Installations à proximité

Transport: Près de la E11 (chemin Sheikh Zayed), station de métro Emirates Towers, station de métro Satwa, station de bus Satwa

Shopping: City Walk, Dubai Mall, Mercato Shopping Mall, Galleria Jumeirah, Satwa Market

Éducation: Jumeira Baccalauréate School, Zayed Bin Sultan Boys School, Westfield Nursery, Citizens British School, Canadian University, Al Wasl Girls School, British Berries Nursery School, Glendale School, etc.

Santé: Emirates Hospital Jumeirah, GMC Cliniques Jumeirah, Hôpital iranien, Centre médical allié, NMC Centre médical

Parcs et mosquées : parc Al Satwa, grande mosquée Al Satwa, mosquée Juma, mosquée Jumeirah, mosquée Obain Bin Kaab

Attractions: Musée de l'avenir, cadre de Dubaï, World Trade Center, La Mer Beach, Dubai Garden Glow, Burj Khalifa, Coca Cola Arena

Présentation du projet

STAMN ONE est une étape importante, marquant le projet inaugural de STAMN à Dubaï. Après plus de 30 ans de succès en développant l'immobilier emblématique en Asie, STAMN apporte sa vaste expertise à l'une des villes les plus excitantes du monde. Niché à Jumeirah Garden City, un emplacement privilégié à quelques moments de l'agitation du centre-ville de Dubaï, STAMN ONE est une oasis urbaine.

Sur une superficie totale de 14 519 pieds carrés et une superficie construite de 49 472 pieds carrés, STAMN ONE comptera au total 77 unités. Au niveau du sol, les résidents et les invités entreront par le hall spacieux et lumineux, où ils trouveront une réception 5 étoiles et une sécurité. L'immeuble a deux niveaux de stationnement, chaque appartement a alloué une place de parking dédiée. Au-dessus de cela, il y aura sept étages résidentiels spacieux dans ce bâtiment résidentiel de faible densité et de haute qualité.

STAMN ONE allie l'esthétique architecturale moderne, tout en restant fidèle au patrimoine désertique des terres d'Arabie. Échoant à ces racines culturelles, la propriété dispose d'un jardin sur le toit serein contenant une piscine exclusive et élégante. Les jardins louches jouent dans une vaste piscine à débordement et un coucher de soleil, tandis qu'il y a un espace dédié et séparé pour les enfants. La propriété dispose également de chemins de randonnée éclairés la nuit, une salle de gym bien équipée et une salle de yoga et de méditation relaxante. Les professionnels travaillant à proximité peuvent être à la maison en quelques minutes, prêts à se détendre dans ce cadre paisible.

STAMN ONE vise à fournir un confort et une harmonie de niveau supérieur au cœur de la ville. Conformément au plan directeur urbain de Dubaï 2040, STAMN ONE améliorera la qualité de vie de ses résidents grâce à la qualité de ses résidences et de ses espaces publics.

Les acheteurs peuvent choisir parmi les configurations studio, 1 lit ou 2 chambres, toutes terminées selon des normes exceptionnellement élevées. L'accès sécurisé aux bâtiments est complété par un système évolué de maison intelligente, offrant une tranquillité d'esprit aux occupants. Ces systèmes haut de gamme comprennent des fonctions intelligentes, y compris des serrures de porte, des rideaux, la commande d'éclairage, la climatisation, la commande de musique surround-sound avec haut-parleurs Bluetooth et l'activation vocale. Ces aspects peuvent également être contrôlés intelligemment par une application de téléphone mobile intelligent. D'autres caractéristiques résidentielles dans certains logements comprennent des balcons panoramiques, des piscines privées et des cours de jardin.