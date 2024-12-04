Résidence Stamn NAUTIS

Nautis Residences est un nouveau développement de premier plan sur les îles emblématiques de Dubaï. Cette collection de résidences sur mesure offre des équipements de classe mondiale et une vie insulaire de luxe, à deux pas de Dubai, les plus célèbres monuments comme Burj Khalifa et Dubai Mall.

ÉTAT Résidences Nautis

Présentation du projet

Bienvenue chez STAMN Nautes Résidences, un nouvel ajout passionnant aux îles emblématiques de Dubaï. Profitez de l'île vivant dans cette communauté à composition limitée, qui offre seulement 63 résidences sur huit étages résidentiels. Complet avec parking pour chaque résident, le développement offre une gamme d'espaces soignés, allant d'appartements de luxe d'une chambre à quatre chambres à coucher exquises. Chaque détail de la conception reflète la demande croissante de Dubai pour des espaces de bien-être bien planifiés, un style qui se marie naturellement avec les environs, et la sophistication panoramique de la mer.

Fonction intelligente à double clé

Les unités sélectionnées comprennent également l'entrée à double clé flexible de STAMN, où les résidences peuvent être divisées pour un revenu de location optimal ou une intimité supplémentaire. C'est comme avoir le bénéfice de deux propriétés haut de gamme dans un.

Conçu pour le bien-être et la relaxation

Par le designer de boutique Horizon, la façade extérieure s'inspire des vagues du golfe Arabique environnant. Chaque balcon est incliné pour assurer l'intimité, tout en maintenant et en maximisant les vues, tandis que les fenêtres au plafond fournissent une lumière naturelle saine.

De l'autre côté de la propriété, les résidents profiteront d'installations de classe mondiale telles qu'une piscine à débordement et un pont de soleil, des studios bien aménagés de gym, de yoga et de pilates, et pour la cachette ultime, un coin de lecture confortable situé dans un jardin verdoyant.

Des amis à la famille, tout le monde est servi avec un coin repas extérieur et barbecue, ainsi que des aires de jeux séparées pour enfants.

Un nouveau niveau de vie sur l'île

ÉTAT Nautes Les résidences se trouvent dans un emplacement résidentiel privilégié des îles de Dubaï, une région qui devrait connaître une croissance importante au cours des prochaines années. Positionné par le gouvernement comme la prochaine destination emblématique de l'île de Dubaï, et avec des milliards d'investissements dans les infrastructures et les monuments, les îles de Dubaï seront bientôt considérées sur le même pied que les Palm Jumeirah et Palm Jebel Ali.

En fait, les prix des appartements ont augmenté de 22 % sur un an et la valeur des terrains a doublé au cours des trois dernières années. Une communauté balnéaire attrayante dans l'une des villes les plus excitantes du monde – il est facile de voir pourquoi les îles de Dubaï sont l'une des zones immobilières les plus convaincantes à acheter.

Plan de paiement

Une structure de paiement flexible 40/60 est disponible pour les investisseurs et les utilisateurs finals:

10% Acompte

10% lors de la signature du contrat d'achat de vente

1% par mois de janvier 2026 à août 2027

60% sur la remise au quatrième trimestre 2027