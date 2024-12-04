  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Deira
  4. Résidence Stamn NAUTIS

Résidence Stamn NAUTIS

Deira, Émirats arabes unis
Prix ​​sur demande
;
1 1
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 38018
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï
  • Ville
    Deira

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    12

Matériel promotionnel et documents

Présentations et brochures

google 260107NAUTIS楼书.pdf

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English

Nautis Residences est un nouveau développement de premier plan sur les îles emblématiques de Dubaï. Cette collection de résidences sur mesure offre des équipements de classe mondiale et une vie insulaire de luxe, à deux pas de Dubai, les plus célèbres monuments comme Burj Khalifa et Dubai Mall.

ÉTAT Résidences Nautis

Présentation du projet

Bienvenue chez STAMN Nautes Résidences, un nouvel ajout passionnant aux îles emblématiques de Dubaï. Profitez de l'île vivant dans cette communauté à composition limitée, qui offre seulement 63 résidences sur huit étages résidentiels. Complet avec parking pour chaque résident, le développement offre une gamme d'espaces soignés, allant d'appartements de luxe d'une chambre à quatre chambres à coucher exquises. Chaque détail de la conception reflète la demande croissante de Dubai pour des espaces de bien-être bien planifiés, un style qui se marie naturellement avec les environs, et la sophistication panoramique de la mer.

Fonction intelligente à double clé

Les unités sélectionnées comprennent également l'entrée à double clé flexible de STAMN, où les résidences peuvent être divisées pour un revenu de location optimal ou une intimité supplémentaire. C'est comme avoir le bénéfice de deux propriétés haut de gamme dans un.

Conçu pour le bien-être et la relaxation

Par le designer de boutique Horizon, la façade extérieure s'inspire des vagues du golfe Arabique environnant. Chaque balcon est incliné pour assurer l'intimité, tout en maintenant et en maximisant les vues, tandis que les fenêtres au plafond fournissent une lumière naturelle saine.

De l'autre côté de la propriété, les résidents profiteront d'installations de classe mondiale telles qu'une piscine à débordement et un pont de soleil, des studios bien aménagés de gym, de yoga et de pilates, et pour la cachette ultime, un coin de lecture confortable situé dans un jardin verdoyant.

Des amis à la famille, tout le monde est servi avec un coin repas extérieur et barbecue, ainsi que des aires de jeux séparées pour enfants.

Un nouveau niveau de vie sur l'île

ÉTAT Nautes Les résidences se trouvent dans un emplacement résidentiel privilégié des îles de Dubaï, une région qui devrait connaître une croissance importante au cours des prochaines années. Positionné par le gouvernement comme la prochaine destination emblématique de l'île de Dubaï, et avec des milliards d'investissements dans les infrastructures et les monuments, les îles de Dubaï seront bientôt considérées sur le même pied que les Palm Jumeirah et Palm Jebel Ali.

En fait, les prix des appartements ont augmenté de 22 % sur un an et la valeur des terrains a doublé au cours des trois dernières années. Une communauté balnéaire attrayante dans l'une des villes les plus excitantes du monde – il est facile de voir pourquoi les îles de Dubaï sont l'une des zones immobilières les plus convaincantes à acheter.

Plan de paiement

Une structure de paiement flexible 40/60 est disponible pour les investisseurs et les utilisateurs finals:

10% Acompte

10% lors de la signature du contrat d'achat de vente

1% par mois de janvier 2026 à août 2027

60% sur la remise au quatrième trimestre 2027

Localisation sur la carte

Deira, Émirats arabes unis
Éducation
Alimentation et boissons
Finances

Revue vidéo de résidence Stamn NAUTIS

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel MBL Signature
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$316,259
Complexe résidentiel MAG330
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$195,890
Complexe résidentiel ANWA ARIA
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$587,123
Complexe résidentiel Where Urban Energy Meets Natural Serenity / DAMAC Safa Gate
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$543,757
Immeuble Volta by Damac
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$673,372
Vous regardez
Résidence Stamn NAUTIS
Deira, Émirats arabes unis
Prix ​​sur demande
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Aqua Flora
Complexe résidentiel Aqua Flora
Complexe résidentiel Aqua Flora
Complexe résidentiel Aqua Flora
Complexe résidentiel Aqua Flora
Afficher tout Complexe résidentiel Aqua Flora
Complexe résidentiel Aqua Flora
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$205,479
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 15
Appartements dans le nouveau projet Aqua Flora dans la zone en développement d'Al Barsha Sud ! Une large gamme de commodités pour une vie confortable ! Une excellente option tant pour la vie de famille que pour l’investissement ! Plan de paiement pratique ! Emplacement avantageux! Au cœur de…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Immeuble Westwood By Imtiaz
Immeuble Westwood By Imtiaz
Immeuble Westwood By Imtiaz
Immeuble Westwood By Imtiaz
Immeuble Westwood By Imtiaz
Immeuble Westwood By Imtiaz
Immeuble Westwood By Imtiaz
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$205,480
L'année de construction 2023
The spacious fully furnished WESTWOOD Residence studio with an area of 59 sq.m offers a hospitable lobby of the main entrance and an amazing pool, a children's pool on and an ultra-modern gym, parking for residents and guests. Located 4 minutes walk from the metro. 15 minutes from Marina. wi…
Agence
DOM REAL ESTATE
Laisser une demande
Complexe résidentiel Faradis Tower
Complexe résidentiel Faradis Tower
Complexe résidentiel Faradis Tower
Complexe résidentiel Faradis Tower
Complexe résidentiel Faradis Tower
Afficher tout Complexe résidentiel Faradis Tower
Complexe résidentiel Faradis Tower
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$235,616
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 56
Comfortable apartments in the new Faradis Tower project in Sharjah! For life and investment! High rental income - from 10% in $! We will provide an investor catalog! Interest-free installments! Due date - 1st quarter. 2027 Amenities: swimming pool, modern gym, children's playground, ba…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications